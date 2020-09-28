Всесвітній день серця відзначають 29 вересня

https://racurs.ua/ua/n144431-29-veresnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-sercya.html

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29 вересня щороку відзначають Всесвітній день серця. Це свято покликане пропагувати профілактичні заходи щодо зменшення смертності від хвороб серця, такі як правильний спосіб життя.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять мучениці Людмили, чеської княгині, дружини князя Боривоя I, яка близько 871 року була охрещена одним із творців слов’янської абетки — Мефодієм Солунським.

Вважається, що у вересня 921 року у віці близько 60 років вона була вбита представниками язичницької знаті країни за намовою її невістки Драгомири.

Мотиви цього вчинку Драгомири могли мати як релігійну, так і політичну складову — за деякими відомостями, Людмила підтримувала зближення Чехії з Саксонією, в той час як Драгомира його відкидала.

Також цього дня вшановується пам’ять ранньохристиянської мучениці Єфимії, яка, як вважається, у 307 році стала жертвою переслідувань християн — її кинули на розтерзання ведмедеві.

Народні прикмети: