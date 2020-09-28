Андрій Антоненко, фото: Watchers.Media

https://racurs.ua/ua/n144430-sprava-sheremeta-sud-zalyshyv-antonenka-pid-vartou.html

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«Справа Шеремета» — розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув у липні 2016 року в Києві в результаті підриву автомобіля, розглядається в суді.

Одного з обвинувачуваних у вбивстві Шеремета — ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера»), Шевченківський райсуд Києва під час свого засідання сьогодні, 28 вересня, вирішив залишити під вартою, повідомляє агентство «Укрінформ».

Захист Антоненка просив суд змінити йому запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Під час сьогоднішнього засідання суду присяжні склали присягу. Також прокурор зачитав у залі суду обвинувальний акт трьом підозрюваним. Окрім Антоненка, це також медсестра Яна Дугарь та лікар Юлія Кузьменко.

Антоненко, Дугарь та Кузьменко провини не визнають.

Антоненко та Дугарь також заявили, що не розуміють, в чому їх звинувачують. Кузьменко заявила, що не розуміє мотиву злочину, про який заявляє прокуратура, і що означає формулювання «задля дестабілізації в країні».

Наступне засідання суду розпочнеться 8 жовтня о 14.30.

Нагадаємо, присяжних у справі Шеремета відібрали 4 вересня.