Андрей Антоненко, фото: Watchers.Media

https://racurs.ua/n144430-delo-sheremeta-sud-ostavil-antonenko-pod-strajey.html

Ракурс

«Дело Шеремета» — расследование убийства журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, рассматривается в суде.

Одного из обвиняемых в убийстве Шеремета — ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко («Риффмастера»), Шевченковский райсуд Киева во время своего заседания сегодня, 28 сентября, решил оставить под стражей, сообщает агентство «Укринформ».

Защита Антоненко просила суд изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Во время сегодняшнего заседания суда присяжные приняли присягу. Также прокурор зачитал в зале суда обвинительный акт трем подозреваемым. Кроме Антоненко, это также медсестра Яна Дугарь и врач Юлия Кузьменко.

Антоненко, Дугарь и Кузьменко вины не признают.

Антоненко и Дугарь также заявили, что не понимают, в чем их обвиняют. Кузьменко заявила, что не понимает мотива преступления, о котором заявляет прокуратура, и что означает формулировка «для дестабилизации в стране».

Следующее заседание суда начнется 8 октября в 14.30.

Напомним, присяжных по делу Шеремета отобрали 4 сентября.