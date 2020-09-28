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Ракурс
Всемирный день сердца отмечают 29 сентября

29 сентября отмечается Всемирный день сердца

28 сен 2020, 20:56
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29 сентября ежегодно отмечается Всемирный день сердца. Этот праздник призван пропагандировать профилактические мероприятия по уменьшению смертности от болезней сердца, такие как правильный образ жизни.

Православная церковь в этот день чтит память мученицы Людмилы, чешской княгини, жены князя Боривоя I, которая около 871 года была крещена одним из создателей славянской азбуки — Мефодием Солунским.

Считается, что в сентябре 921 года в возрасте около 60 лет она была убита представителями языческой знати страны по наущению ее невестки Драгомиры.

Мотивы этого поступка Драгомиры могли иметь как религиозную, так и политическую составляющую — по некоторым сведениям, Людмила поддерживала сближение Чехии с Саксонией, в то время как Драгомира его отвергала.


Также в этот день почитается память раннехристианской мученицы Ефимии, которая, как считается, в 307 году стала жертвой преследований христиан — ее бросили на растерзание медведю.

Народные приметы:

  • если галки собираются стаями и кричат — погода будет ясной;
  • если во время дождя пауки начали плести паутину — дождь скоро прекратится;
  • если звезды ярко мерцают до утра, а дым стелется низом — следует ожидать ухудшения погоды;
  • если пожелтевшие листья не спешат опадать — морозы наступят нескоро;
  • гром в этот день — к суровой бесснежной зиме.

Источник: Ракурс


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