Акулы могут стать источником вакцины от коронавируса

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Вакцина от коронавируса, возможно, потребует применения адъювантов — средств, для производства которых используют сквален — углеводород, который, часто добывают из печенок акул.

Ради вакцины от коронавируса придется убить около 250 тыс. акул. А поскольку вакцинация, вероятно, будет осуществляться в два этапа, то это число возрастет и до 500 тыс. Об этом свидетельствуют подсчеты природоохранной организации Shak Allies, сообщает издание Nacked Science.

Ориентировочно 17 вакцин-кандидатов, проходящих клинические испытания, содержат адъюванты, а пять из них созданы на основе сквалена из печени акул.

Адъювант — это вещество, которое добавляют к лекарствам с целью ускорения и усиления действия основного компонента. В случае вакцин адъювант призван усилить иммунный ответ.

В конце мая британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline заявила, что планирует в 2021 году изготовить около 1 млрд доз адъюванта для нескольких вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.

Защитники природы опасаются, что в случае такого роста спроса на сквален ряд богатых этим вещество видов акул могут оказаться перед угрозой вымирания.

По подсчетам Shak Allies, для получения тонны сквалена нужно около 3 тыс. акул, что означает гибель 250 тыс. акул для получения необходимого для однократной вакцинации населения мира количестве сквалена.

В Shak Allies отмечают, что синтетический сквален, который уже научились добывать из некоторых растений, ничем не уступает акульему. Акулы являются источником сквалена прежде всего из-за дешевизны такого способа добычи этого вещества.

Акулий сквален — не какой-то уникальный или «волшебный» ингредиент. Химическая структура его соединения (C30H50) идентична у акул и альтернатив неживотного происхождения. Следовательно, его эффективность в вакцинах должна быть одинаковой независимо от источника, — подчеркивают в Shak Allies.

Защитники природы создали петицию, в которой призывают применить для изготовления вакцин искусственный сквален.

Сбор чего-нибудь от дикого животного никогда не будет устойчивым, — подчеркивают в Shak Allies. — Мы еще так много не знаем о том, насколько серьезной является пандемия коронавируса и как долго она может продолжаться.

Напомним, в ВОЗ считают, что COVID-19 может стать сезонной болезнью.