Катастрофа Ан-26 на Харьковщине. Фото: Нацполиция

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Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом военнослужащими и курсантами состоится в Харькове во вторник, 29 сентября.

Церемония назначена на 9.00, она состоится на Мемориале славы. Об этом 28 сентября сообщил начальник регионального отделения информационного агентства армия Виталий Саранцев, передает «Укринформ».

Тем временем жители Харькова продолжают нести цветы, игрушечные самолетики и лампадки к главному корпусу Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. А жители области везут цветы на место падения самолета.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находились 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 25 человек. Уцелел Вячеслав Золочевский, спасший одного курсанта, однако 26 сентября тот скончался в больнице от ожогов.