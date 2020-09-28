Катастрофа Ан-26 на Харківщині. Фото: Нацполіція

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Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом військовослужбовцями та курсантами відбудеться в Харкові у вівторок, 29 вересня.

Церемонія призначена на 9.00, вона відбудеться на Меморіалі слави. Про це 28 вересня повідомив начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, передає «Укрінформ».

Тим часом жителі Харкова продовжують нести квіти, іграшкові літачки та лампадки до головного корпусу Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. А мешканці області везуть квіти на місце падіння літака.

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 25 осіб. Уцілів В’ячеслав Золочевський, який врятував одного курсанта, однак 26 вересня той помер у лікарні від опіків.