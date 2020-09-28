Іноземці тепер можуть в'їжджати до України

https://racurs.ua/ua/n144416-inozemci-teper-mojut-v-yijdjaty-do-ukrayiny-chomu-i-scho-robytyme-kabmin.html

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Повна заборона на в’їзд для іноземних громадян до України втратила чинність.

З 00:00 понеділка, 28 вересня, іноземці можуть вільно перетинати кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише «Інтерфакс-Україна».

Водночас він додав, що постанова уряду № 641, у якій були прописані ці обмеження, продовжує діяти. Як зауважив Демченко, під час в’їзду в Україну від іноземців наразі не вимагають йти на самоізоляції або мати страховий поліс.

Водночас ЗМІ повідомляють, що уряд уже підготував зміни до постанови № 641. У проекті рішення, який є у розпорядженні «Європейської правди», зазначається, що з постанови заберуть положення про заборону на в’їзд іноземців. Проте в’їзд іноземним громадянам дозволять лише за наявності страхового полісу, що включає випадки, пов’язані з COVID-19.

Але ця норма не стосуватиметься іноземців, які постійно проживають в Україні, та осіб, які є біженцями, працівників диппредставництв, представництв міжнародних місій та організацій і членів їхніх сімей, військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру».

Аналогічна вимога поширюється й на перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Окрім того, у випадку отримання негативного ПЛР-тесту громадянами держав, де є велике поширення COVID-19, процедура самоізоляції для них буде такою ж, що і для українців.

Нагадаємо, 9 вересня Кабінет міністрів змінив правила в’їзду іноземців в Україну. Уряд заборонив транзитний проїзд іноземним громадянам. На територію нашої держави пускали лише студентів українських вищих закладів освіти.