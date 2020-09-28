Иностранцы теперь могут въезжать в Украину

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Полный запрет на въезд для иностранных граждан в Украину утратил силу.

С 00.00 понедельника, 28 сентября, иностранцы могут свободно пересекать границу. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет «Интерфакс-Украина».

При этом он добавил, что постановление правительства № 641, в котором были прописаны эти ограничения, продолжает действовать. Как отметил Демченко, при въезде в Украину от иностранцев не требуют идти на самоизоляцию или иметь страховой полис.

В то же время СМИ сообщают, что правительство уже подготовило изменения в постановление № 641. В проекте решения, который есть в распоряжении «Европейской правды», отмечается, что из постановления уберут положение о запрете на въезд иностранцев. Однако въезд иностранным гражданам разрешат только при наличии страхового полиса, включая случаи, связанные с COVID-19.

Но эта норма не будет касаться иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, и лиц, являющихся беженцами, работниками диппредставительств, представительств международных миссий и организаций и членов их семей, военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира».

Аналогичное требование распространяется и на пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Кроме того, в случае получения отрицательного ПЦР-теста гражданами государств, где есть большое распространение COVID-19, процедура самоизоляции для них будет такой же, как и для украинцев.

Напомним, 9 сентября Кабинет министров изменил правила въезда иностранцев в Украину. Правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам. На территорию нашего государства пускали только студентов украинских высших учебных заведений.