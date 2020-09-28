Ереван увидел на поле боя в Карабахе военных из Турции, а Баку — Сирии и Ближнего Востока

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Армения заявила о «непосредственном присутствии» турецких солдат на поле боя в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал посол Армении в России Вардан Тоганян.

За последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Их готовят в лагерях боевиков, — заявил в интервью российскому пропагандистскому СМИ посол Армении в России Вардан Тоганян.

Представитель МИД Армении добавил, что национальный состав этих групп «определить сложно».

В Минобороны Азербайджана, в ответ заявили, что на стороне Еревана воюют «прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди».

МИД Армении утверждает, что вместе с азербайджанцами в Нагорном Карабахе воюют турецкие военные специалисты, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотники и самолеты, пишет ВВС.

По данным Еревана, Турция «рекрутирует иностранных террористов-боевиков» и переправляет их в Азербайджан.

Напомним, в ночь на 27 сентября начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе Армения сообщила о гибели 16 и ранении еще около ста военных. Баку и Ереван обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей и провокациях. Обе страны ввели военное положение, Армения также объявила мобилизацию. Президент Азербайджана заявил о частичной мобилизации.