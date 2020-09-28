США резко высказались о боях за Нагорный Карабах

https://racurs.ua/n144403-ssha-rezko-vyskazalis-o-boyah-za-nagornyy-karabah.html

Ракурс

Бои за Нагорный Карабах продолжаются второй день. США высказали обеспокоенность в связи с обострением конфликта и предостерегли третьи стороны от вмешательства в бои.

Соединенные Штаты считают, что участие «в эскалации насилия со стороны внешних сторон будет крайне бесполезным и лишь усугубит региональную напряженность». Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус в связи с возобновлением боев в Нагорном Карабахе.

Представитель США также призвала стороны вернуться к мирным переговорам с участием ОБСЕ.

В Госдепе рекомендовали министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну настоятельно призвать стороны «немедленно прекратить боевые действия, использовать существующие прямые коммуникационные связи между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации и бесполезной риторики и действий, которые приводят к еще большему усилению напряженности».

Тем временем 28 сентября и Азербайджан, и Армения заявили о частичной мобилизации в своих странах.

Как известно, непризнанная Нагорно-Карабахская республика находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной Арменией территорией. В 1994 году, после шести лет ожесточенной войны, был подписан Бишкекский протокол, по которому Баку, Ереван и НКР договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На территории НКР почти 100% населения — армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

Как писал «Ракурс», 27 сентября обострился конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. В Ереване заявили об обстреле мирных населенных пунктов, а Баку обвинил Армению в «масштабной провокации» и обстреле позиций азербайджанской армии.

Бои продолжались всю ночь. Азербайджан заявил об уничтожении 550 военных Армении. Армения в свою очередь утверждает, что были убиты 200 азербайджанских военнослужащих.