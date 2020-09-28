Война за Нагорный Карабах. Фото: focus.ua

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Война за Нагорный Карабах, которая возобновилась в воскресенье, 27 сентября, унесла сотни жизней с обеих враждующих сторон.

В ходе противостояния погибли более 550 военнослужащих Армении. Кроме того, Ереван потерял 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами. Об уничтожении техники и военных противника заявило Министерство обороны Азербайджана.

А в Минобороны Армении заявили, что 27 сентября им удалось уничтожить около 200 бойцов противника. Как отмечает News. am со ссылкой на представителя ведомства Арцруна Ованисяна, Баку потерял около 30 единиц бронетехники и почти 20 беспилотников.

Напомним, 27 сентября обострился конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. В Ереване заявили, а об обстреле мирных населенных пунктов, а Баку обвинило Армению в «масштабной провокации» и обстреле позиций азербайджанской армии. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

В Минобороны Азербайджана заявили о гибели 11 своих военных, в том числе и генерал-майора. В тоже время армянская сторона заявила о четырех погибших и 10 раненых.