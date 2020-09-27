Азербайджан вслед за Арменией вводит военное положение, но не везде

Между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнул конфликт, фото: «ДНД Радио»

https://racurs.ua/n144386-azerbaydjan-vsled-za-armeniey-vvodit-voennoe-polojenie-no-ne-vezde.html

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Война в Нагорном Карабахе набирает обороты.

Вслед за Арменией Азербайджан вводит военное положение. Соответствующее постановление принял парламент Азербайджана, сообщает агентство «Азертадж».

Это постановление еще должен утвердить президент страны.

Отмечается, что ввести военное положение хотят не по всей территории Азербайджана, а лишь в определенных города и районах.

Сегодня, 27 сентября, утром возобновились боевые действия между азербайджанскими и армянскими военными в Нагорном Карабахе. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях, которые стали причиной обострения ситуации.

Нагорный Карабах — это населенная преимущественно армянами часть территории Азербайджана, которая решила выйти из состава страны в 1991 году. Гражданская война, которую спровоцировали эти события, продолжалась до перемирия в мае 1994 года.

Напомним, Минобороны Азербайджана заявило об освобождении ряда населенных пунктов в результате успешного наступления в Нагорном Карабахе.