От COVID-19 «пострадали» другие респираторные вирусы

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, привела к значительному уменьшению циркуляции других распространенных респираторных вирусов.

Это установили ученые из Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных болезней, сообщает издание EurekAlert.

Исследователи проанализировали данные о пациентах, проходивших тестирование на распространенные респираторные вирусы в рамках трех крупных клинических испытаний в течение четырех последних зимних сезонов в Хэмпшире (Великобритания).

Пациентами были взрослые, госпитализированные с симптомами острых респираторных заболеваний.

Пик первой волны COVID-19 в Великобритании пришелся на март-май. Ученые сопоставили данные этого года с тем же периодом времени в течение четырех предыдущих лет.

Оказалось, что в то время, как в предыдущие годы другие респираторные вирусы, такие как вирус гриппа A+B и риновирусы, фиксировались у около половины пациентов, в 2020 году их обнаружили только у 20 (или в 4% случаев) пациентов из 485.

Также было установлено, что, по сравнению с другими респираторными вирусами, у пациентов с SARS-CoV-2 гораздо меньше шансов на выявление второго респираторного вируса. В то же время у пациентов с КОВИД-19 намного выше была вероятность заболевания пневмонией.

Повторится ли аналогичная ситуация во время второй волны коронавируса, будет зависеть от принятых мер по охране здоровья, отмечают ученые.

Карантин, возможно, резко повлиял на распространение других респираторных вирусов, поскольку эти вирусы имели более короткие инкубационные периоды, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые установили, что эпидемия коронавируса влияет на человеческие сны.