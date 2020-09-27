Від COVID-19 «постраждали» інші респіраторні віруси

У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, призвела до значного зменшення циркуляції інших поширених респіраторних вірусів.

Це встановили учені з Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники проаналізували дані щодо пацієнтів, які проходили тестування на поширені респіраторні віруси в рамках трьох великих клінічних випробувань протягом чотирьох останніх зимових сезонів у Хемпширі (Велика Британія).

Пацієнтами були дорослі, госпіталізовані з симптомами гострих респіраторних захворювань.

Пік першої хвилі COVID-19 у Великій Британії припав на березень-травень. Учені співставили цьогорічні дані з тим же періодом часу протягом чотирьох попередніх років.

Виявилося, що в той час, як у попередні роки інші респіраторні віруси, такі як вірус грипу A+B та риновірус, фіксувалися у близько половини пацієнтів, у 2020 році їх виявили лише в 20 (або у 4% випадків) пацієнтів з 485.

Також було встановлено, що, в порівнянні з іншими респіраторними вірусами, у пацієнтів з SARS-CoV-2 значно менше шансів на виявлення другого респіраторного вірусу. Водночас у пацієнтів з КОВІД-19 набагато вищою була ймовірність захворювання на пневмонію.

Чи повториться аналогічна ситуація під час другої хвилі коронавірусу, залежатиме від вжитих заходів з охорони здоров’я, зазначають учені.

Карантин, можливо, різко вплинув на поширення інших респіраторних вірусів, оскільки ці віруси мали коротші інкубаційні періоди, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, учені встановили, що епідемія коронавірусу впливає на людські сни.