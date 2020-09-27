Азербайджан услід за Вірменією запроваджує воєнний стан, але не всюди

Між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнув конфлікт, фото: «ДНД Радио»

https://racurs.ua/ua/n144386-azerbaydjan-uslid-za-virmeniieu-zaprovadjuie-voiennyy-stan-ale-ne-vsudy.html

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Війна в Нагірному Карабаху набирає обертів.

Услід за Вірменією Азербайджан запроваджує воєнний стан. Відповідну постанову ухвалив парламент Азербайджану, повідомляє агентство «Азертадж».

Цю постанову має ще затвердити президент країни.

Зазначається, що запровадити військовий стан хочуть не по всій території Азербайджану, а лише в певних міста та районах.

Сьогодні, 27 вересня, вранці поновилися бойові дії між азербайджанськими та вірменськими військовими в Нагірному Карабаху. Обидві сторони конфлікту звинувачують одна одну в провокаціях, які стали причиною загострення ситуації.

Нагірний Карабах — це населена переважно вірменами частина території Азербайджану, яка вирішила вийти зі складу країни у 1991 році. Громадянська війна, яку спровокували ці події, тривала до оголошення перемир’я в травні 1994 року.

Нагадаємо, Міноборони Азербайджану заявило про звільнення низки населених пунктів в результаті успішного наступу в Нагорному Карабаху.