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Ракурс
Под Краматорском вспыхнул масштабный лесной пожар, фото: Artem Getman

Масштабный лесной пожар начался под Краматорском (ФОТО, ВИДЕО)

27 сен 2020, 21:56
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Лесной пожар начался под Краматорском в районе поселка Василевская Пустошь.

Мэр Краматорска Андрей Панков сообщил об этом в своем Фейсбуке.

По его словам, этот масштабный пожар начался сегодня, 27 сентября, вечером.

Панков отметил, что причины возгорания пока не установлены, однако есть все больше свидетельств, что пожар вспыхнул из-за небрежного обращения с огнем.

На месте инцидента сейчас работают четыре единицы спасательной техники из Краматорска и один расчет из Дружковки. Также должна прибыть машина из Константиновки.

Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов, — отметил мэр Краматорска.

В соцсетях уже появились снятые очевидцами фото и видео пожара.

Под Краматорском вспыхнул масштабный лесной пожар, фото: Artem Getman

Под Краматорском вспыхнул масштабный лесной пожар, фото: Artem Getman

Под Краматорском вспыхнул масштабный лесной пожар, фото: Artem Getman

Под Краматорском вспыхнул масштабный лесной пожар, фото: Artem Getman

Под Краматорском вспыхнул масштабный лесной пожар, фото: Андрей Панков


Напомним, недавно в Харькове произошел масштабный пожар, унесший жизни двух человек.

Источник: Ракурс


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