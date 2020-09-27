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Под Краматорском вспыхнул масштабный лесной пожар, фото: Artem Getman
Масштабный лесной пожар начался под Краматорском (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n144393-masshtabnyy-lesnoy-pojar-vspyhnul-pod-kramatorskom-foto-video.htmlРакурс
Лесной пожар начался под Краматорском в районе поселка Василевская Пустошь.
Мэр Краматорска Андрей Панков сообщил об этом в своем Фейсбуке.
По его словам, этот масштабный пожар начался сегодня, 27 сентября, вечером.
Панков отметил, что причины возгорания пока не установлены, однако есть все больше свидетельств, что пожар вспыхнул из-за небрежного обращения с огнем.
На месте инцидента сейчас работают четыре единицы спасательной техники из Краматорска и один расчет из Дружковки. Также должна прибыть машина из Константиновки.
Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов, — отметил мэр Краматорска.
В соцсетях уже появились снятые очевидцами фото и видео пожара.
Напомним, недавно в Харькове произошел масштабный пожар, унесший жизни двух человек.
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