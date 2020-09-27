В Беларуси продолжаются масштабные акции протеста, фото: «Наша Нива»

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже 50 дней. Сегодняшние протестные акции имели название «народная инаугурация» оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — в противовес недавней тайной инаугурации Александра Лукашенко.

В столице страны Минске сегодня, 27 сентября, состоялся очередной оппозиционный марш, в котором, по подсчетам СМИ, приняли участие более 100 тыс. участников. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

Протестные акции происходили и в других городах Беларуси.

В частности, в Гомеле силовики применили свето-шумовые гранаты, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Беларуси.

В ведомстве заявляют, что их сотрудник осуществлял выстрелы вверх из специальной ракетницы.

Количество задержанных сегодня митингующих составляет около 200 человек, отмечают в ведомстве.

Белорусский правозащитный центр «Вясна» опубликовал фамилии 231 задержанного сегодня митингующего.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Митингующие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу официально объявленного победителем многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, хакеры недавно взломали онлайн-трансляцию вечерних новостей на телеканале «Беларусь 1», показав видеозапись избиения участников протестов против власти Лукашенко.