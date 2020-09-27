На 28 сентября приходится Международный день всеобщего доступа к информации

https://racurs.ua/n144391-28-sentyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-vseobschego-dostupa-k-informacii.html

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28 сентября 2020 года в мире впервые отмечается Международный день всеобщего доступа к информации.

Это предполагает соответствующая резолюция, принятая на заседании Генассамблеи ООН 15 октября 2019 года. Инициаторами этой резолюции были шесть стран, среди них и Украина.

Международный день всеобщего доступа к информации призван привлечь внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития. Право на поиск, получение и распространение информации гарантировано ст. 19 Всеобщей декларации прав человека.

Также с 2007 года ежегодно отмечается другой международный день ООН — Всемирный день борьбы против бешенства.

Бешенство — это особо опасное смертельное инфекционное заболевание, которое, впрочем, можно предотвратить с помощью вакцины. Людям бешенство передается преимущественно от собак.

Цель этого памятного дня — привлечь внимание к последствиям бешенства у людей и животных, повысить осведомленность о профилактических мерах и привлечь внимание к успешным примерам борьбы с этим заболеванием.

Православная церковь в этот день чтит великомученика Никиту Готского, который жил в IV в. н. е. Он был готским воином и жил на восточной стороне реки Дунай, на территории нынешней Румынии. В молодом возрасте он был обращен в христианство и впоследствии рукоположен в священники.

Считается, что Никита Готский стал жертвой преследований христиан, которые устраивал готский король Атанарих, и был казнен путем сжигания в 372 году.

Народные приметы: