28 сентября отмечают Международный день всеобщего доступа к информацииhttps://racurs.ua/n144391-28-sentyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-vseobschego-dostupa-k-informacii.htmlРакурс
28 сентября 2020 года в мире впервые отмечается Международный день всеобщего доступа к информации.
Это предполагает соответствующая резолюция, принятая на заседании Генассамблеи ООН 15 октября 2019 года. Инициаторами этой резолюции были шесть стран, среди них и Украина.
Международный день всеобщего доступа к информации призван привлечь внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития. Право на поиск, получение и распространение информации гарантировано ст. 19 Всеобщей декларации прав человека.
Также с 2007 года ежегодно отмечается другой международный день ООН — Всемирный день борьбы против бешенства.
Бешенство — это особо опасное смертельное инфекционное заболевание, которое, впрочем, можно предотвратить с помощью вакцины. Людям бешенство передается преимущественно от собак.
Цель этого памятного дня — привлечь внимание к последствиям бешенства у людей и животных, повысить осведомленность о профилактических мерах и привлечь внимание к успешным примерам борьбы с этим заболеванием.
Православная церковь в этот день чтит великомученика Никиту Готского, который жил в IV в. н. е. Он был готским воином и жил на восточной стороне реки Дунай, на территории нынешней Румынии. В молодом возрасте он был обращен в христианство и впоследствии рукоположен в священники.
Считается, что Никита Готский стал жертвой преследований христиан, которые устраивал готский король Атанарих, и был казнен путем сжигания в 372 году.
Народные приметы:
- если гусь нос прячет под крыло — зима будет ранней;
- если гусь в воде плещется — к потеплению;
- если гуси высоко летят — к весеннему полноводью;
- если в лесу много муравейников — зима будет холодной;
- если утки ныряют в пруду — следует ожидать дождь.