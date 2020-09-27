На 28 вересня припадає Міжнародний день загального доступу до інформації

https://racurs.ua/ua/n144391-28-veresnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-zagalnogo-dostupu-do-informaciyi.html

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28 вересня 2020 року у світі вперше відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації.

Це передбачає відповідна резолюція, затверджена на засіданні Генасамблеї ООН 15 жовтня 2019 року. Ініціаторами цієї резолюції були шість країн, серед них і Україна.

Міжнародний день загального доступу до інформації покликаний привернути увагу світу до проблем поширення інформації як елементу забезпечення сталого розвитку. Право на пошук, отримання та поширення інформації гарантовано ст. 19 Загальної декларації прав людини.

Також з 2007 року щороку відзначається інший міжнародний день ООН — Всесвітній день боротьби проти сказу.

Сказ — це особливо небезпечне смертельне інфекційне захворювання, якому, втім, можна запобігти за допомогою вакцини. Людям сказ передається переважно від собак.

Мета цього пам’ятного дня — привернути увагу до наслідків сказу в людей і тварин, підвищити обізнаність про профілактичні заходи і залучити увагу до успішних прикладів боротьби з цим захворюванням.

Православна церква цього дня вшановує великомученика Микиту Готського, який жив у IV ст. н. е. Він був готським воїном і жив на східному боці річки Дунай, на території нинішньої Румунії. В молодому віці він був навернений до християнства і згодом висвячений на священика.

Вважається, що Микита Готський став жертвою переслідувань християн, які влаштовував готський король Атанаріх, і був страчений шляхом спалення у 372 році.

Народні прикмети: