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Ракурс
Перший сніг у Карпатах, фото: Stepan Oleksyuk

Перший сніг випав у Карпатах (ФОТО, ВІДЕО)

27 вер 2020, 20:32
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Погода в Україні стає все більш прохолодною.

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Зазначається, що сьогодні, 27 вересня, вранці на цій горі температура повітря становили 0°. В результаті йшов дощ з мокрим снігом. Швидкість вітру становила 10−12 м/с, видимість була обмежена відстанню 100 м.

Через Карпати протягом 26−27 вересня пройшов активний циклон. Окрім снігу на Чорногірському хребті, він також приніс із собою сильні дощі.

Перший сніг у Карпатах, фото: Stepan Oleksyuk

Перший сніг у Карпатах, фото: Stepan Oleksyuk

Перший сніг у Карпатах, фото: Stepan Oleksyuk

Перший сніг у Карпатах, фото: Stepan Oleksyuk


Нагадаємо, злива в Івано-Франківську, яка розпочалася ввечері 26 вересня, підтопила низку районів міста. Зокрема, рятувальникам довелося надавати допомогу двом особам, які перебували в затопленому легковому автомобілі.

Джерело: Ракурс


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