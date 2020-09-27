Наслідки негоди на Херсонщині, фото: Національна поліція

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На Херсонщині буревій та сильний дощ сьогодні, 27 вересня, пошкодили дахи 32 житлових будинків та школи в селищі Велика Олександрівка Бериславського району.

Крім того, численні падіння дерев призвели до пошкоджень газової та електромережі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті це селище було частково відключене від газо- та електропостачання. Постраждалих внаслідок негоди немає.

Окрім рятувальників, допомогу місцевим жителям надають також працівники районного відділення поліції, повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Крім того, їм на допомогу виїхали колеги з інших районів області.

Зазначається, що поліцейські, зокрема, допомагають прибирати повалені дерева та запобігають розкраданню дротів пошкодженої мережі електропостачання.

Нагадаємо, у квітні цього року раптовий буревій засипав пилом два райцентри Волинської області.