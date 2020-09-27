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Наслідки негоди на Херсонщині, фото: Національна поліція
Буревій пошкодив дахи понад 30 будинків у селищі на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144389-bureviy-poshkodyv-dahy-ponad-30-budynkiv-u-selyschi-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
На Херсонщині буревій та сильний дощ сьогодні, 27 вересня, пошкодили дахи 32 житлових будинків та школи в селищі Велика Олександрівка Бериславського району.
Крім того, численні падіння дерев призвели до пошкоджень газової та електромережі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті це селище було частково відключене від газо- та електропостачання. Постраждалих внаслідок негоди немає.
Окрім рятувальників, допомогу місцевим жителям надають також працівники районного відділення поліції, повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.
Крім того, їм на допомогу виїхали колеги з інших районів області.
Зазначається, що поліцейські, зокрема, допомагають прибирати повалені дерева та запобігають розкраданню дротів пошкодженої мережі електропостачання.
Нагадаємо, у квітні цього року раптовий буревій засипав пилом два райцентри Волинської області.
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