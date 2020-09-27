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Протистояння в Нагорному Карабасі посилилося, фото: «Азертадж»

Азербайджан заявляє про взяття під контроль дороги, яка з'єднує Карабах з Вірменією

27 вер 2020, 19:24
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Війна в Нагірному Карабаху триває.

Азербайджан заявляє про зайняття вершини Муров гірського хребта Муровдаг, повідомляє агентство «Азертадж» з посиланням на Міноборони країни.

Зазначається, що в результаті під візуальним, а також під вогневим (артилерійським та зі стрілецької зброї) контролем опинилися дорога Вагденіс-Агдере, яка з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією.

Отримана військова перевага дозволяє запобігти транспортуванню військових вантажів з Вірменії по маршруту в напрямку окупованих Кяльбаджара і Агдере, — запевняють в азербайджанському оборонному відомстві.

Кяльбаджар і Агдере — райцентри, розташовані у північній частині Нагірного Карабаху.


Протистояння між Вірменією та Азербаджаном на Нагорному Карабаху перейшло до «гарячої» фази сьогодні, 27 вересня, вранці. Обидві сторони звинуватили одна одну в провокаціях, які призвели до загострення ситуації.

Нагадаємо, в Міноборони Азербайджану заявили про звільнення низки населених пунктів в результаті наступу в Нагірному Карабаху.


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