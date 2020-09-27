Противостояние в Нагорном Карабахе усилилось, фото: «Азертадж»

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Ракурс

Война в Нагорном Карабахе продолжается.

Азербайджан заявляет о занятии вершины Муров горного хребта Муровдаг, сообщает агентство «Азертадж» со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что в результате под визуальным, а также под огневым (артиллерийским и из стрелкового оружия) контролем оказались дорога Вагденис-Агдере, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Полученное военное преимущество позволяет предотвратить транспортировку военных грузов из Армении по маршруту в направлении оккупированных Кяльбаджара и Агдере, — уверяют в азербайджанском оборонном ведомстве.

Кяльбаджар и Агдере — райцентры, расположенные в северной части Нагорного Карабаха.

Противостояние между Арменией и Азербаджаном на Нагорном Карабахе перешло в «горячую» фазу сегодня, 27 сентября, утром. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях, которые привели к обострению ситуации.

Напомним, в Минобороны Азербайджана заявили об осовбождении ряда населенных пунктов в результате наступления в Нагорном Карабахе.