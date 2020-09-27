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Ракурс
Алексей Навальный, фото: URA.ru

В Москве задержали активиста за футболку с изображением Навального

27 сен 2020, 18:41
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В Москве сегодня, 27 сентября, задержали активиста Бориса Казадаева, который прогуливался по Красной площади в футболке с изображением оппозиционера Алексея Навального.

Казадаева впоследствии отпустили из отдела полиции, составив админпротокол за «участие в несогласованном мероприятии», сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Отмечается, что появление активиста в этой футболке российские правоохранители расценили как форму пикетирования. Саму футболку изъяли как «вещественное доказательство».

Казадаев рассказал журналистам, что прогуливался в футболке с мэрской кампании Навального, который в 2013 году баллотировался в мэры Москвы. Тогда Навальный занял второе место, набрав 27,24% голосов избирателей.

Навальный в своем Твиттере уже прокомментировал этот инцидент.

Возникает вопрос, что делать тем, у кого запрещенное лицо не на футболке, а собственно на лице? Во-время эпидемии можно отделаться маской, а дальше? — отметил он.


Напомним, в прошлом году в Москве полиция арестовала группу синих воздушных шариков, объявив их «беспилотным летательным средством».


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