У Москві затримали активіста за футболку із зображенням Навального

Олексій Навальний, фото: URA.ru

https://racurs.ua/ua/n144387-u-moskvi-zatrymaly-aktyvista-za-futbolku-iz-zobrajennyam-navalnogo.html

Ракурс

У Москві сьогодні, 27 вересня, затримали активіста Бориса Казадаєва, який прогулювався Червоною площею у футболці із зображенням опозиціонера Олексія Навального.

Казадаева згодом відпустили з відділу поліції, склавши адмінпротокол за «участь в неузгодженому заході», повідомляє правозахисний проект «ОВД-Инфо».

Зазначається, що появу активіста у цій футболці російські правоохоронці розцінили як форму пікетування. Саму футболку вилучили як «речовий доказ».

Казадаєв розповів журналістам, що прогулювався у футболці з мерської кампанії Навального, який у 2013 році балотувався в мери Москви. Тоді Навальний посів друге місце, набравши 27,24% голосів виборців.

Навальний у своєму Твіттері вже прокоментував цей інцидент.

Виникає питання, що робити тим, у кого яке заборонене лице не на футболці, а власне на обличчі? Під час епідемії можна обійтися маскою, а далі? — зазначив він.



Нагадаємо, торік у Москві поліція заарештувала групу синіх повітряних кульок, оголосивши їх «безпілотним літальним засобом».