Последствия непогоды в Херсонской области, фото: Национальная полиция

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На Херсонщине ураган и сильный дождь сегодня, 27 сентября, повредили крыши 32 жилых домов и школы в поселке Великая Александровка Бериславского района.

Кроме того, многочисленные падения деревьев привели к повреждениям газовой и электросети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате этот поселок был частично отключено от газо- и электроснабжения. Пострадавших в результате непогоды нет.

Кроме спасателей, помощь местным жителям оказывают также работники районного отделения полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Кроме того, им на помощь выехали коллеги из других районов области.

Отмечается, что полицейские, в частности, помогают убирать поваленные деревья и предотвращают хищения проводов поврежденной сети электроснабжения.

Напомним, в апреле этого года внезапный ураган засыпал пылью два райцентра Волынской области.