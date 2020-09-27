Первый снег в Карпатах, фото: Stepan Oleksyuk

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Ракурс

Погода в Украине становится все более прохладной.

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Отмечается, что сегодня, 27 сентября, утром на горе температура воздуха составляли 0°. В результате шел дождь с мокрым снегом. Скорость ветра составляла 10−12 м/с, видимость была ограничена расстоянием 100 м.

Через Карпаты в течение 26−27 сентября прошел активный циклон. Кроме снега на Черногорском хребте, он также принес с собой сильные дожди.

Напомним, ливень в Ивано-Франковске, которая начался вечером 26 сентября, подтопил ряд районов города. В частности, спасателям пришлось оказывать помощь двум лицам, находившимся в затопленном легковом автомобиле.