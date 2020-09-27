Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Білорусі тривають масштабні протестні акції, фото: «Наша Ніва»

Протести в Білорусі тривають вже 50 днів — у Мінську нарахували 100 тис. мітингувальників (ФОТО, ВІДЕО)

27 вер 2020, 21:34
999

Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже 50 днів. Сьогоднішні протестні акції мали назву «народна інавгурація» опозиційного кандидата Світлани Тихановської — на противагу нещодавній таємній інавгурації Олександра Лукашенка.

У столиці країни Мінську сьогодні, 27 вересня, відбувся черговий опозиційний марш, у якому, за підрахунками ЗМІ, взяли участь понад 100 тис. учасників. Про це повідомляє видання «Наша Ніва».

У Білорусі тривають масштабні протестні акції, фото: «Наша Ніва»

У Білорусі тривають масштабні протестні акції, фото: «Наша Ніва»

У Білорусі тривають масштабні протестні акції, фото: «Наша Ніва»

У Білорусі тривають масштабні протестні акції, фото: «Наша Ніва»

У Білорусі тривають масштабні протестні акції, фото: «Наша Ніва»

У Білорусі тривають масштабні протестні акції, фото: «Наша Ніва»

У Білорусі тривають масштабні протестні акції, фото: «Наша Ніва»

Протестні акції відбувалися і в інших містах Білорусі.

Зокрема, в Гомелі силовики застосували світло-шумові гранати, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на МВС Білорусі.

У відомстві заявляють, що їхній співробітник здійснював постріли вверх зі спеціальної ракетниці.

Кількість затриманих сьогодні мітингувальників становить близько 200 осіб, зазначають у відомстві.

Білоруський правозахисний центр «Вясна» опублікував прізвища 231 затриманого сьогодні мітингувальника.


Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Мітингувальники вважають, що результати виборів були сфальсифікованими на користь офіційно оголошеного переможцем багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, хакери нещодавно зламали онлайн-трансляцію вечірніх новин на телеканалі «Білорусь 1», показавши відеозапис побиття учасників протестів проти влади Лукашенка.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів