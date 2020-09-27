Під Краматорськом спалахнула масштабна лісова пожежа, фото: Андрій Панков

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Ракурс

Лісова пожежа спалахнула під Краматорськом в районі селища Василівська Пустош.

Мер Краматорська Андрій Панков повідомив про це у своєму Фейсбуці.

За його словами, ця масштабна пожежа спалахнула сьогодні, 27 вересня, ввечері.

Панков зазначив, що причини займання наразі не встановлені, проте є все більше свідчень, що пожежа спалахнула через недбале поводження з вогнем.

На місці інциденту зараз працюють чотири одиниці рятувальної техніки з Краматорська та один розрахунок з Дружківки. Також має прибути машина з Костянтинівки.

Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів, — зазначив мер Краматорська.

У соцмережах вже з’явилися зняті очевидцями фото та відео пожежі.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові сталася масштабна пожежа, яка забрала життя двох людей.