Війна за Нагірний Карабах. Фото: focus.ua

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Війна за Нагірний Карабах, яка відновилася у неділю, 27 вересня, забрала сотні життів з обох ворогуючих сторін.

У ході протистояння загинули понад 550 військовослужбовців Вірменії. Окрім того, Єреван втратив 22 танки та іншої важкої бронетехніки, 15 одиниць зенітних ракетних комплексів ОСА, 18 безпілотників, вісім артилерійських установок, а також три склади з боєприпасами. Про знищення техніки та військових противника заявило Міністерство оборони Азербайджану.

А в Міноборони Вірменії заявили, що 27 вересня їм вдалося знищити близько 200 бійців противника. Як зазначає News. am із посиланням на представника відомства Арцруна Ованісяна, Баку втратив близько 30 одиниць бронетехніки та майже 20 безпілотників.

Нагадаємо, 27 вересня загострився конфлікт Вірменії та Азербайджану навколо Нагірного Карабаху. В Єревані заявили про обстріл мирних населених пунктів, а Баку звинуватило Вірменію в «масштабній провокації» і обстрілі позицій азербайджанської армії. Повідомлялося про загиблих і поранених мирних жителів.

У Міноборони Азербайджану заявили про загибель 11 своїх військових, зокрема й генерал-майора. Натомість вірменська сторона заявила про чотирьох загиблих та 10 поранених.