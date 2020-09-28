Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались всю ночь. Фото: inosmi.ru

https://racurs.ua/n144399-konflikt-armenii-s-azerbaydjanom-intensivnye-boi-v-nagornom-karabahe-prodoljalis-vsu-noch-viedo.html

Ракурс

Бои в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжались всю минувшую ночь.

Боевые действия продолжались с разной интенсивностью. В Армении заявили о нескольких десятках погибших азербайджанских военных. При этом в Минобороны Армении опровергли информацию азербайджанской стороны о гибели 550 армянских военных. Об этом 28 сентября сообщило армянское оборонное ведомство.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook отметила, что «утром противник возобновил наступательные действия», применив артиллерию, бронетехнику и пулеметы.

В тоже время в Минобороны Азербайджана заявили о взятии ряда стратегически важных высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе. Также в Баку заявили, что Вооруженные силы Армении 28 сентября обстреляли город Тертер.

Также в Азербайджане 28 сентября объявили частичную мобилизацию.

Напомним, 27 сентября обострился конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. В Ереване заявили об обстреле мирных населенных пунктов, а Баку обвинил Армению в «масштабной провокации» и обстреле позиций азербайджанской армии.

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении более 550 военнослужащих Армении, 22 танков и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов ОСА, 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также трех складов с боеприпасами.

А в Минобороны Армении заявили, что им удалось уничтожить около 200 бойцов противника, 30 единиц бронетехники и почти 20 беспилотников.