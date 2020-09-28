Бойові дії в Нагірному Карабасі тривали всю ніч. Фото: inosmi.ru

https://racurs.ua/ua/n144399-konflikt-virmeniyi-z-azerbaydjanom-intensyvni-boyi-v-nagirnomu-karabasi-tryvaly-vsu-nich-video.html

Ракурс

Бої в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном тривали всю минулу ніч.

Бойові дії тривали з різною інтенсивністю. У Вірменії заявили про декілька десятків загиблих азербайджанських військових. При цьому в Міноборони Вірменії спростували інформацію азербайджанської сторони про загибель 550 вірменських військових. Про це 28 вересня повідомило вірменське оборонне відомство.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян у Facebook зазначила, що «вранці противник відновив наступальні дії», застосувавши артилерію, бронетехніку і кулемети.

Натомість в Міноборони Азербайджану заявили про взяття низки стратегічно важливих висот навколо села Талиш в Нагірному Карабасі. Також у Баку заявили, що Збройні сили Вірменії 28 вересня обстріляли місто Тертер.

Також в азербайджані 28 вересня оголосили часткову мобілізацію.

Нагадаємо, 27 вересня загострився конфлікт Вірменії та Азербайджану навколо Нагірного Карабаху. В Єревані заявили про обстріл мирних населених пунктів, а Баку звинуватило Вірменію в «масштабній провокації» і обстрілі позицій азербайджанської армії.

Міністерство оборони Азербайджану заявило про знищення понад 550 військовослужбовців Вірменії, 22 танків та іншої важкої бронетехніки, 15 одиниць зенітних ракетних комплексів ОСА, 18 безпілотників, вісім артилерійських установок, а також трьох складів із боєприпасами.

А в Міноборони Вірменії заявили, що їм вдалося знищити близько 200 бійців противника, 30 одиниць бронетехніки та майже 20 безпілотників.