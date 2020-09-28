США різко прокоментували бої за Нагірний Карабах

https://racurs.ua/ua/n144403-ssha-rizko-prokomentuvaly-boyi-za-nagirnyy-karabah.html

Ракурс

Бої за Нагірний Карабах тривають другий день. США висловили стурбованість у зв’язку з загостренням конфлікту і застерегли треті сторони від втручання у бої.

Сполучені Штати вважають, що участь «в ескалації насильства з боку зовнішніх сторін буде марною і лише посилить регіональну напруженість». Про це заявила прес-секретар Держдепу США Морган Ортагус у зв’язку з поновленням боїв в Нагірному Карабасі.

Представник США також закликала сторони повернутися до мирних переговорів за участю ОБСЄ.

У Держдепі рекомендували міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і міністру закордонних справ Вірменії Зограбу Мнацаканяну закликати сторони «негайно припинити бойові дії, використовувати існуючі прямі комунікаційні зв’язки між ними, щоб уникнути подальшої ескалації і непотрібної риторики і дій, які призводять до ще більшого посилення напруженості».

Тим часом 28 вересня і Азербайджан, і Вірменія заявили про часткову мобілізацію у своїх країнах.

Як відомо, невизнана Нагірно-Карабаська республіка розташована на південному заході Азербайджану: офіційний Баку вважає її окупованою Вірменією територією. У 1994 році, після шести років запеклої війни, був підписаний бішкекський протокол, згідно з яким Баку, Єреван і НКР домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. На території НКР майже 100% населення — вірмени: там лише шість азербайджанців.

Як писав «Ракурс», 27 вересня загострився конфлікт Вірменії та Азербайджану навколо Нагірного Карабаху. В Єревані заявили про обстріл мирних населених пунктів, а Баку звинуватив Вірменію в «масштабній провокації» і обстрілі позицій азербайджанської армії.

Бої тривали всю ніч. Азербайджан заявив про знищення 550 військових Вірменії. Вірменія зі свого боку стверджує, що були вбиті 200 азербайджанських військовослужбовців.