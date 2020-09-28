Протест підприємців під Радою. Фото: Ksenya Lyapina у Фейсбук

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Акція протесту підприємців малого бізнесу розпочалася у Києві в понеділок, 28 вересня.

ФОПи пікетують комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Підприємці обурені планами влади зобов’язати їх працювати з касовими апаратами. Про це повідомляється на сторінці SaveФОП у Facebook.

Мітингувальники обвинувачують у всьому голову профільного парламентського комітету Данила Гетьманцева, який є одним із ініціаторів законопроекту, який передбачає детінізацію бізнесу. Закон не змушує підприємців купувати касові апарати, дозволяється лише встановити додаток на смартфон.

Учасники акції заявляють, що влада таким чином намагається відібрати в них останній заробіток. Мітингувальники наголошують, що тим часом олігархи виводять свої гроші в офшори.

Нагадаємо, 15 вересня під будівлею Верховної Ради тривали протести підприємців. Того дня ФОПи влаштували мітинг «СТОПpressФОП», під час якого трощили касові апарати. Таким чином вони протестували проти закону про фальсифікацію та звинувачували у всьому нардепа «Слуги народу» Данила Гетманцева.