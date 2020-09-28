До підземного страйку 60 шахтарів у Кривому Розі приєдналися жінки

https://racurs.ua/ua/n144401-do-pidzemnogo-strayku-60-shahtariv-u-kryvomu-rozi-pryiednalysya-jinky-foto.html

Ракурс

Страйк шахтарів у Кривому Розі триває — наразі під землею на шахтах «Жовтнева» та «Батьківщина» перебувають 62 протестувальників. До протесту гірників приєдналося двоє жінок.

Про це у Фейсбук 28 вересня написав голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

До 60 гірників, які протестують 26 діб, приєдналися дві сигналістки — вчора в третю зміну жінки відмовилися підійматися на поверхню, — написав Волинець.

Нагадаємо, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. У підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. Державна служба України з питань праці під час планової перевірки виявила 190 порушень. Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу, а також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою. Окрім цього, КЗРК обіцяє підняти зарплатню гірникам після того, як на поверхню підіймуться усі протестувальники.

25 вересня гірники шахт «Тернівська» та «Гвардійська» у повному складі припинили протест. Працівники інших двох шахт вирішили продовжувати підземний протест. Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.