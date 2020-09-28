Курс гривні до долара оновив річний мінімум — курс валют

https://racurs.ua/ua/n144400-kurs-gryvni-do-dolara-onovyv-richnyy-minimum.html

Ракурс

Курс гривні до долара США ще на 2 коп послабив Національний банк України. 28 вересня за один американський долар доведеться віддати 28,27 грн.

Про це йдеться на сайті фінрегулятора.

Офіційний курс гривні до євро НБУ встановив на рівні 32,88 грн.

Аналітики Oxford Eсonomics також погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 грн/дол. у 2021 році через ймовірність різкого росту інфляції на початку року. Експерти переконані, що попит відновиться раніше, аніж виробництво, окрім цього має відбутися обіцяне владою підвищення мінімальної зарплатні.

Також у Oxford Eсonomics вказали на існування загрози погіршення відносин між Києвом і МВФ через сумніви щодо здатності уряду проводити подальші структурні реформи та боротися з корупцією.

Нагадаємо, 25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,29−28,31 грн/дол.