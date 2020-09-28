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Ракурс
Курс гривны к доллару обновил годовой минимум — курс валют

Курс гривны к доллару обновил годовой минимум

28 сен 2020, 10:32
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Курс гривны к доллару США еще на 2 коп ослабил Национальный банк Украины. 28 сентября за один американский доллар придется отдать 28,27 грн.

Об этом говорится на сайте финрегулятора.

Официальный курс гривны к евро НБУ установил на уровне 32,88 грн.

Курс гривні

Аналитики Oxford Eсonomics также ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 грн/долл. в 2021 году из-за вероятности резкого роста инфляции в начале года. Эксперты убеждены, что спрос восстановится раньше, чем производство, кроме этого должно состояться обещанное властями повышение минимальной зарплаты.


Кроме этого, в Oxford Eсonomics указали на существование угрозы ухудшения отношений между Киевом и МВФ из-за сомнений в способности правительства проводить дальнейшие структурные реформы и бороться с коррупцией.

Напомним, 25 сентября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29−28,31 грн/долл.

Источник: Ракурс


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