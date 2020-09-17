Страйк шахтарів у Кривому Розі триває, фото: Профспілка працівників освіти і науки України

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Страйк шахтарів у Кривому Розі, який розпочався 3 вересня, триває.

До страйкуючих гірників чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату («Октябрської», «Родіни», «Тернівської» та «Гвардійської») приєдналися криворізькі залізничники. Про це у своєму Фейсбуці повідомив народний депутат Михайло Волинець.

Первинна профспілкова організація Вільної профспілки залізничників України Криворізького локомотивного ДЕПО з відповідним відкритим листом звернулася до мера Кривого Рогу Юрія Вілкула.

У цьому листі залізничники висовують низку вимог, серед яких:

підвищення зарплат не менше, ніж на 25%;

перегляд рівня надбавок і додаткових благ;

приведення рухомого складу техніки в належний стан.

У разі їх невиконання, працівники Криворізького локомотивного депо погрожують з 29 вересня оголосити так званий «італійський страйк» (різновид страйку, при якому персонал буквально дотримується робочих та службових інструкцій, що призводить до сповільнення темпу роботи).

Тим часом ініціативна група протестного руху Криворізького залізорудного комбінату в Києві звернулася до координатора системи ООН в Україні Оснат Лубрані з проханням відреагувати на загрозу для життя та здоров’я тих, хто протестує в підземних умовах у Кривому Розі.

Фото відповідного листа опублікував Волинець.

Крім того, під Верховною Радою відбувається протест родичів і колег гірників, які вже 15-у добу протестують під землею.

Нагадаємо, шахтарі, які протестують у Кривому Розі, вимагають збільшення зарплат і покращення умов праці.