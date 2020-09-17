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Ракурс
Страйк шахтарів у Кривому Розі триває, фото: Профспілка працівників освіти і науки України

До страйкуючих шахтарів у Кривому Розі приєднуються залізничники (ФОТО, ВІДЕО)

17 вер 2020, 13:43
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Страйк шахтарів у Кривому Розі, який розпочався 3 вересня, триває.

До страйкуючих гірників чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату («Октябрської», «Родіни», «Тернівської» та «Гвардійської») приєдналися криворізькі залізничники. Про це у своєму Фейсбуці повідомив народний депутат Михайло Волинець.

Первинна профспілкова організація Вільної профспілки залізничників України Криворізького локомотивного ДЕПО з відповідним відкритим листом звернулася до мера Кривого Рогу Юрія Вілкула.

У цьому листі залізничники висовують низку вимог, серед яких:

  • підвищення зарплат не менше, ніж на 25%;
  • перегляд рівня надбавок і додаткових благ;
  • приведення рухомого складу техніки в належний стан.

У разі їх невиконання, працівники Криворізького локомотивного депо погрожують з 29 вересня оголосити так званий «італійський страйк» (різновид страйку, при якому персонал буквально дотримується робочих та службових інструкцій, що призводить до сповільнення темпу роботи).

Лист залізничників, фото: Михайло Волинець

Лист залізничників, фото: Михайло Волинець

Лист залізничників, фото: Михайло Волинець

Лист залізничників, фото: Михайло Волинець

Тим часом ініціативна група протестного руху Криворізького залізорудного комбінату в Києві звернулася до координатора системи ООН в Україні Оснат Лубрані з проханням відреагувати на загрозу для життя та здоров’я тих, хто протестує в підземних умовах у Кривому Розі.

Фото відповідного листа опублікував Волинець.

Лист до Оснат Лубрані, фото: Михайло Волинець

Лист до Оснат Лубрані, фото: Михайло Волинець

Лист до Оснат Лубрані, фото: Михайло Волинець

Крім того, під Верховною Радою відбувається протест родичів і колег гірників, які вже 15-у добу протестують під землею.


Нагадаємо, шахтарі, які протестують у Кривому Розі, вимагають збільшення зарплат і покращення умов праці.

Джерело: Ракурс


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