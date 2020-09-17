До Чорного моря увійшло судно ВМФ США — новини світу

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Судно USNS Yuma («Юма») Військово-морського флоту США увійшло в акваторію Чорного моря.

Про це повідомив у Twitter та оприлюднив фото «Юми» Yörük Işıkляє.

Щонайменше чотири кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань «Кавказ-2020», які стартують наприкінці вересня. Україна у відповідь на активізацію армії Росії 22−25 вересня проведе стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля — 2020», до яких залучать 12 тис. військових. Вперше до проведення навчань будуть залучені військові підрозділи НАТО.

103-метрове судно USNS Yuma вагою понад 1,5 тис. т зайшло до чорноморської акваторії після ракетного есмінця військово-морського флоту США USS Roosevelt та корабля-розвідника HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії.

Торік «Юма» двічі заходила до Одеси — перший візит відбувся 29 червня перед початком міжнародних навчань SeaBreeze 2019, а другий — 19 вересня.

Катамаран USNS Yuma здатен розмістити на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою включно з танками.