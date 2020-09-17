Фінанси громад Рада переключила з районів на держбюджет, фото — Агрополіт

https://racurs.ua/ua/n143948-finansy-gromad-rada-perekluchyla-z-rayoniv-na-derjbudjet.html

Ракурс

Децентралізацію Рада наповнила фінансовими ресурсами. Верховна Рада 17 вересня у другому читанні ухвалила закон, який дозволяє об'єднаним територіальним громадам (ОТГ) з 2021 року перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Це означає, що сільські, селищні, міські бюджети не залежатимуть від району, як це було раніше, повідомляється у пояснювальній записці до закону № 3614. Усі 1 тис. 470 територіальних громад самостійно розпоряджатимуться своїми грошима.

До бюджетів громад надходитимуть:

60% податку на доходи фізичних осіб;

місцеві податки і збори;

рентні платежі;

акцизний податок;

доходи від використання комунального майна;

плата за надання адміністративних послуг.

Закон запроваджує єдиний уніфікований підхід до визначення складу доходів та видатків бюджетів місцевого самоврядування, незалежно від статусу населеного пункту (село, селище, місто районного, обласного значення тощо та їх об'єднання). Документ виключив районні бюджети із механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та із числа отримувачів освітньої, медичної та субвенцій на виконання інвестиційних проектів.

Відповідні зміни внесено до Бюджетного кодексу України.