Онлайн-торгівлю ліками узаконила Верховна Рада

Онлайн-торгівля ліками. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143947-onlayn-torgivlu-likamy-uzakonyla-verhovna-rada.html

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 3615−1 «Про внесення змін до ст. 19 Закону України „Про лікарські засоби“ щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами».

Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради сьогодні, 17 вересня.

Законопроект пропонує закріпити на законодавчому рівні основні вимоги до дистанційної торгівлі ліками для того, щоб зробити цю сферу легальною та адаптувати регулювання продажу ліків згідно з європейським законодавством.

На думку авторів законопроекту, це дозволить захистити споживачів від неефективних ліків та фальсифікату. Також прогнозується, що даний законопроект допоможе урегулювати відносини між владою, фармацевтичними компаніями, перевізниками та споживачами лікарських засобів у сфері онлайн-торгівлі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні злочинна група з п’яти осіб займалася виготовленням фальсифікованих ліків для онкохворих. Для своєї злочинної діяльності зловмисники використовували фірмові найменування ліків, товарні знаки і підроблені сертифікати.

Злочинна група також займалася реалізацією і контрабандою фальсифікованих медикаментів під виглядом відомих марок. Ліки продавалися в Україні та ще у 18 країнах світу, включаючи США, країни Євросоюзу, Азії та Близького Сходу.