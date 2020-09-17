Онлайн-торговлю лекарствами узаконила Верховная Рада

Онлайн-торговля лекарствами. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143947-onlayn-torgovlu-lekarstvami-uzakonila-verhovnaya-rada.html

Ракурс

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3615−1 «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины» О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами".

Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады сегодня, 17 сентября.

Законопроект предлагает закрепить на законодательном уровне основные требования к дистанционной торговле лекарствами для того, чтобы сделать эту сферу легальной и адаптировать регулирование продажи лекарств согласно европейскому законодательству.

По мнению авторов законопроекта, это позволит защитить потребителей от неэффективных лекарств и фальсификата. Также прогнозируется, что данный законопроект поможет урегулировать отношения между властью, фармацевтическими компаниями, перевозчиками и потребителями лекарств в сфере онлайн-торговли.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине преступная группа из пяти человек занималась изготовлением фальсифицированных лекарств для онкобольных. Для своей преступной деятельности злоумышленники использовали фирменные наименования лекарств, товарные знаки и поддельные сертификаты.

Преступная группа также занималась реализацией и контрабандой фальсифицированных медикаментов под видом известных марок. Лекарства продавались в Украине и еще в 18 странах мира, включая США, страны Евросоюза, Азии и Ближнего Востока.