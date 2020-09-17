Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Финансы общин Рада переключила с районов на госбюджет, фото — Агрополит

Финансы общин Рада переключила с районов на госбюджет

17 сен 2020, 13:29
999

Децентрализацию Рада наполнила финансовыми ресурсами. Верховная Рада 17 сентября во втором чтении приняла закон, позволяющий объединенным территориальным общинам (ОТГ) с 2021 года перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Это означает, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее, сообщается в пояснительной записке к закону № 3614.

Все 1 тыс. 470 территориальных общин самостоятельно распоряжаться своими деньгами. В бюджеты общин будет поступать:


  • 60% налога на доходы физических лиц;
  • местные налоги и сборы;
  • рентные платежи;
  • акцизный налог;
  • доходы от использования коммунального имущества;
  • плата за предоставление административных услуг.

Закон вводит единый унифицированный подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления, независимо от статуса населенного пункта (село, поселок, город районного, областного значения). Документ исключил районные бюджеты из механизма горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов и из числа получателей образовательной, медицинской и субвенций на выполнение инвестиционных проектов.

Соответствующие изменения внесены в Бюджетный кодекс Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров