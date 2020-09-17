Финансы общин Рада переключила с районов на госбюджет, фото — Агрополит

https://racurs.ua/n143948-finansy-obschin-rada-perekluchila-s-rayonov-na-gosbudjet.html

Ракурс

Децентрализацию Рада наполнила финансовыми ресурсами. Верховная Рада 17 сентября во втором чтении приняла закон, позволяющий объединенным территориальным общинам (ОТГ) с 2021 года перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Это означает, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее, сообщается в пояснительной записке к закону № 3614.

Все 1 тыс. 470 территориальных общин самостоятельно распоряжаться своими деньгами. В бюджеты общин будет поступать:

60% налога на доходы физических лиц;

местные налоги и сборы;

рентные платежи;

акцизный налог;

доходы от использования коммунального имущества;

плата за предоставление административных услуг.

Закон вводит единый унифицированный подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления, независимо от статуса населенного пункта (село, поселок, город районного, областного значения). Документ исключил районные бюджеты из механизма горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов и из числа получателей образовательной, медицинской и субвенций на выполнение инвестиционных проектов.

Соответствующие изменения внесены в Бюджетный кодекс Украины.