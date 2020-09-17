Финансы общин Рада переключила с районов на госбюджет

Финансы общин Рада переключила с районов на госбюджетhttps://racurs.ua/n143948-finansy-obschin-rada-perekluchila-s-rayonov-na-gosbudjet.htmlРакурс
Децентрализацию Рада наполнила финансовыми ресурсами. Верховная Рада 17 сентября во втором чтении приняла закон, позволяющий объединенным территориальным общинам (ОТГ) с 2021 года перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.
Это означает, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее, сообщается в пояснительной записке к закону № 3614.
Все 1 тыс. 470 территориальных общин самостоятельно распоряжаться своими деньгами. В бюджеты общин будет поступать:
- 60% налога на доходы физических лиц;
- местные налоги и сборы;
- рентные платежи;
- акцизный налог;
- доходы от использования коммунального имущества;
- плата за предоставление административных услуг.
Закон вводит единый унифицированный подход к определению состава доходов и расходов бюджетов местного самоуправления, независимо от статуса населенного пункта (село, поселок, город районного, областного значения). Документ исключил районные бюджеты из механизма горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов и из числа получателей образовательной, медицинской и субвенций на выполнение инвестиционных проектов.
Соответствующие изменения внесены в Бюджетный кодекс Украины.