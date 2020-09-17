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Ракурс
В Черное море вошло судно ВМФ США — новости мира

В Черное море вошло судно ВМФ США (ФОТО)

17 сен 2020, 13:30
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Судно USNS Yuma («Юма») Военно-морского флота США вошло в акваторию Черного моря.

Об этом сообщил в Twitter и опубликовал фото «Юмы» Yörük Işıkляе.

По меньшей мере четыре корабля НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений «Кавказ-2020», которые стартуют в конце сентября. Украина в ответ на активизацию армии России 22−25 сентября проведет стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020», к которым привлекут 12 тыс. военнослужащих. Впервые в проведении учений будут участвовать также военные подразделения НАТО.

Десантне судно-катамаран Військово-морського флоту США USNS Yuma (“Юма”).

Десантне судно-катамаран Військово-морського флоту США USNS Yuma (“Юма”).

Десантне судно-катамаран Військово-морського флоту США USNS Yuma (“Юма”).

103-метровое судно USNS Yuma весом свыше 1,5 тыс. т вошло в черноморскую акваторию вслед за ракетным эсминцем Военно-морского флота США USS Roosevelt и кораблем-разведчиком HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании.


В прошлом году «Юма» дважды заходила в Одессу — первый визит состоялся 29 июня перед началом международных учений SeaBreeze 2019, а второй — 19 сентября.

Катамаран USNS Yuma способен разместить на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой включая танки.

Источник: Ракурс


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