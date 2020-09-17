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Забастовка шахтеров в Кривом Роге продолжается, фото: Профсоюз работников образования и науки Украины
К бастующим шахтерам в Кривом Роге присоединяются железнодорожники (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n143950-k-bastuuschim-shahteram-v-krivom-roge-prisoedinyautsya-jeleznodorojniki-foto.htmlРакурс
Забастовка шахтеров в Кривом Роге, которая началась 3 сентября, продолжается.
К бастующим горнякам четырех шахт Криворожского железорудного комбината («Октябрьской», «Родины», «Терновского» и «Гвардейской») присоединились криворожские железнодорожники. Об этом в своем Фейсбуке сообщил народный депутат Михаил Волынец.
Первичная профсоюзная организация Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского локомотивного депо с соответствующим открытым письмом обратилась к мэру Кривого Рога Юрия Вилкулу.
В этом письме железнодорожники выдвигают ряд требований, среди которых:
- повышение зарплат не менее чем на 25%;
- просмотр уровня надбавок и дополнительных благ;
- приведения подвижного состава техники в надлежащее состояние.
В случае их невыполнения, работники Криворожского локомотивного депо угрожают с 29 сентября объявить так называемую «итальянскую забастовку» (разновидность забастовки, при которой персонал буквально придерживается рабочих и служебных инструкций, что приводит к замедлению темпа работы).
Тем временем инициативная группа протестного движения Криворожского железорудного комбината в Киеве обратилась к координатору системы ООН в Украине Оснат Лубрани с просьбой отреагировать на угрозу для жизни и здоровья тех, кто протестует в подземных условиях в Кривом Роге.
Фото соответствующего письма опубликовал Волынец.
Кроме того, под Верховной Радой протестуют родственников и коллег горняков, которые уже 15-й день протестуют под землей.
Напомним, шахтеры, протестующих в Кривом Роге, требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.
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