Забастовка шахтеров в Кривом Роге продолжается, фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

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Забастовка шахтеров в Кривом Роге, которая началась 3 сентября, продолжается.

К бастующим горнякам четырех шахт Криворожского железорудного комбината («Октябрьской», «Родины», «Терновского» и «Гвардейской») присоединились криворожские железнодорожники. Об этом в своем Фейсбуке сообщил народный депутат Михаил Волынец.

Первичная профсоюзная организация Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского локомотивного депо с соответствующим открытым письмом обратилась к мэру Кривого Рога Юрия Вилкулу.

В этом письме железнодорожники выдвигают ряд требований, среди которых:

повышение зарплат не менее чем на 25%;

просмотр уровня надбавок и дополнительных благ;

приведения подвижного состава техники в надлежащее состояние.

В случае их невыполнения, работники Криворожского локомотивного депо угрожают с 29 сентября объявить так называемую «итальянскую забастовку» (разновидность забастовки, при которой персонал буквально придерживается рабочих и служебных инструкций, что приводит к замедлению темпа работы).

Тем временем инициативная группа протестного движения Криворожского железорудного комбината в Киеве обратилась к координатору системы ООН в Украине Оснат Лубрани с просьбой отреагировать на угрозу для жизни и здоровья тех, кто протестует в подземных условиях в Кривом Роге.

Фото соответствующего письма опубликовал Волынец.

Кроме того, под Верховной Радой протестуют родственников и коллег горняков, которые уже 15-й день протестуют под землей.

Напомним, шахтеры, протестующих в Кривом Роге, требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.