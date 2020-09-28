К бастующим под землей шахтерам в Кривом Роге присоединились женщины — новости Кривого Рога

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Ракурс

Забастовка шахтеров в Кривом Роге продолжается — под землей на шахтах «Октябрьская» и «Родина» находятся 62 протестующих. Ряды бастующих горняков пополнили две женщины.

Об этом в Фейсбуке 28 сентября написал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

К 60 горнякам, которые протестуют 26 суток, присоединились две сигналистки — вчера в третью смену женщины отказались подниматься на поверхность, — написал Волынец.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. В подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. Государственная служба Украины по вопросам труда во время плановой проверки обнаружила 190 нарушений. Правление КЖРК заявило, что подает заявление в полицию о блокировании производственного процесса, а также начинает мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою. Кроме этого, КЖРК обещает поднять зарплату горнякам после того, как на поверхность поднимутся все протестующие.

25 сентября горняки шахт «Терновская» и «Гвардейская» в полном составе прекратили протест. Работники других двух шахт решили продолжать подземную забастовку. Бессрочные акции в поддержку шахтеров проходят также в Кривом Роге и Киеве.