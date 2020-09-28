Протест предпринимателей под Радой. Фото: Ксения Липина в Фейсбуке

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Акция протеста предпринимателей малого бизнеса началась в Киеве в понедельник, 28 сентября.

ФОПы пикетируют комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Предприниматели возмущены планами властей обязать их работать с кассовыми аппаратами. Об этом сообщается на странице SaveФОП в Facebook.

Митингующие обвиняют во всем главу профильного парламентского комитета Даниила Гетманцева, который является одним из инициаторов законопроекта, который предусматривает детенизацию бизнеса. Закон не заставляет предпринимателей покупать кассовые аппараты, разрешается лишь установить приложение на смартфон.

Участники акции заявляют, что власти таким образом пытаются отобрать у них последний заработок. Митингующие отмечают, что тем временем олигархи выводят свои деньги в офшоры.

Напомним, 15 сентября под зданием Верховной Рады продолжались протесты предпринимателей. В тот день ФОПы устроили митинг «СТОПрreѕѕФОП» во время которого крушили кассовые аппараты. Таким образом они протестовали против закона о фальсификации и обвиняли во всем нардепа «Слуги народа» Данила Гетманцева.