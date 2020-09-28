Єреван побачив на полі бою в Карабаху військових з Туреччини, а Баку — Сирії та Близького Сходу

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Вірменія заявила про «безпосередню присутність» турецьких військових на полі бою в Нагірному Карабаху. Таку заяву зробив посол Вірменії в Росії Вардан Тоганян.

За останній час близько чотирьох тисяч бойовиків перекинуто Туреччиною з Сирії в Азербайджан. Їх готують в таборах бойовиків, — заявив в інтерв’ю російському пропагандистському ЗМІ посол Вірменії в Росії Тоганян.

Представник МЗС Вірменії додав, що національний склад цих груп «визначити складно».

У Міноборони Азербайджану у відповідь заявили, що на боці Єревана воюють «прибулі із Сирії та інших країн Близького Сходу люди».

МЗС Вірменії стверджує, що разом з азербайджанцями в Нагірному Карабаху воюють турецькі військові фахівці, які використовують турецьке озброєння, зокрема й безпілотники і літаки, пише ВВС.

За даними Єревану, Туреччина «рекрутує іноземних терористів-бойовиків» і переправляє їх в Азербайджан.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня почалися зіткнення між вірменськими та азербайджанськими військами на лінії фронту в Нагірному Карабаху. Вірменія повідомила про загибель 16 і поранення ще близько сотні військових. Баку і Єреван звинувачують одне одного у вбивстві мирних мешканців та провокаціях. Обидві країни запровадили військовий стан, Вірменія також оголосила мобілізацію. Президент Азербайджану заявив про часткову мобілізацію.