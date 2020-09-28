Авіакатастрофа на Харківщині сталася ввечері 25 вересня, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n144434-aviakatastrofa-na-harkivschyni-u-dbr-rozpovily-pro-hid-slidstva.html

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Авіакатастрофа на Харківщині, яка сталася ввечері 25 вересня, призвела до загибелі загалом 26 осіб — курсантів і членів екіпажу військового літака Ан-26. 25 з них загинули на місці трагедії, один курсант згодом помер від отриманих опіків у лікарні.

Досудове слідство стосовно цієї трагедії здійснює Державне бюро розслідувань (ДБР). Прес-служба ДБР розповіла про хід слідства.

Зазначається, що станом на сьогодні, 28 вересня, вже здійснено такі слідчі дії:

проведено огляд місця інциденту, під час чого виявлено значну кількість речових доказів та два бортові самописці («чорні скриньки»);

допитано понад 40 свідків;

за участі судово-медичних експертів оглянуті останки 25 загиблих;

призначено 26 судово-медичних експертиз;

вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці інциденту;

у військовій частині здійснено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;

отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, «Украероруху», держпідприємства «Антонов», командування Повітряних сил ЗСУ;

забезпечено відібрання біологічних зразків у родичів загиблих для проведення ДНК-експертизи;

призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;

витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку;

подано сім клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, задля подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.

Зазначається, що тіла жертв авіакатастрофи передадуть родичам в найкоротші терміни після завершення експертиз з ідентифікації загиблих.

Нагадаємо, церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі на Харківщині запланована на 29 вересня.